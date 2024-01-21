Посол призвала Оттаву наладить отношения с окружением Трампа

Посол Канады в США Кирстен Хиллман призвала Оттаву активно исправлять отношения с бывшим президентом Дональдом Трампом и его окружением, чтобы быть готовыми в случае его возможного возвращения к власти.

Дипломат отметила, что это важный шаг для канадских властей, особенно учитывая предстоящие президентские выборы в США. Она подчеркнула, что Оттава всегда должна быть готова к работе с новой американской администрацией, чтобы наилучшим образом представлять интересы Канады в двусторонних отношениях с Вашингтоном.

Заметим, что Дональд Трамп опередил действующего президента США по количеству избирателей в пяти из шести важнейших штатов. В 2024 году запланированы новые выборы президента США, где главными кандидатами рассматриваются Дональд Трамп и Джо Байден.

Ранее Тед Круз, сенатор от штата Техас, заявил, что победа экс-президента США на праймериз в Айове практически обеспечивает его успех в президентской гонке. В свою очередь, Дональд Трамп одержал ошеломляющую победу над своими конкурентами в республиканской партии на праймериз в штате Айова.

В результате голосования Трамп набрал 51% голосов республиканцев, тогда как его ближайшие соперники – губернатор Флориды Рон ДеСантис и бывшая глава Южной Каролины Никки Хейли – получили соответственно 21,2% и 19,1% голосов.

Кандидат в президенты Вивек Рамасвами набрал немного более 7% голосов и анонсировал свой выход из предвыборной гонки, а также поддержку Трампа. Ранее сам Трамп сообщил о своих планах по разрешению украинского конфликта в течение суток.