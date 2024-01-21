Парламентарии Германии, США и Канады призвали к перемирию в секторе Газа

Парламентарии Германии, США и Канады выступили с призывом к прекращению огня в Секторе Газа. Более 50 депутатов этих стран подписали открытое письмо, в котором предложили предпринять новые шаги для разрешения конфликта между Израилем и Палестиной.

Подписанты письма в основном представляли Социал-Демократическую Партию (СДПГ) Германии, а также парламентарии из Канады и США. В своем заявлении они осудили радикальное палестинское движение ХАМАС за его насилие, убийства и захват заложников, называя это «нарушением цивилизации».

Парламентарии также выразили требование о немедленном освобождении всех заложников. Они признали, что Израиль имеет право защитить себя в соответствии с международным правом, однако отметили, что бомбардировки и военные действия в секторе газа серьезно ухудшают гуманитарную ситуацию и приводят к гибели множества людей, включая детей.

Депутаты обратились к Германии, США и Канаде, как сторонникам Израиля, с просьбой использовать свою позицию для достижения перемирия. Они подчеркнули, что только решение, учитывающее право на самоопределение обоих народов, может помочь преодолеть ненависть и безнадежность, поддерживаемые радикальной идеологией ХАМАС.

Парламентарии также заявили, что ни ХАМАСу, ни другим группировкам не должно разрешаться использовать сектор газа против безопасности Израиля, и при этом требовали Израилю снять блокаду сектора газа и прекратить незаконную оккупацию палестинских территорий.