СМИ западных стран сталкиваются с ограничениями свободы слова, установленными правительствами, сообщает немецкий журналист Бьорн Хармс.

Он выразил мнение, что самыми большими противниками демократии являются правительства, технологические компании и наблюдатели за СМИ из сферы «гражданского общества».

На всемирном экономическом форуме в Давосе представители правительств и корпораций пришли к общему мнению о том, что дезинформация является основной опасностью в современном мире. Борьба с ней должна стать приоритетной задачей в будущем.

Эту тему подняла председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, отметив, что дезинформация и фейки являются серьезными рисками и ограничивают способность общества решать глобальные проблемы.

При этом она говорила о сплоченной сети организаций, отвечающих за общественный дискурс, таких как правительства, технологические компании, крупные медиаорганизации и левые активисты. Таким образом, решение о том, какую информацию считать правдой, а какую – дезинформацией, будет приниматься не общественным мнением, а управляемым количеством влиятельных институтов.

Немецкое правительство уже давно сделало борьбу с дезинформацией приоритетом своей политики. Канцлер Олаф Шольц предупредил, что систематическая дезинформация и высказывания, разжигающие ненависть, ставят под угрозу основы демократии.

Министр иностранных дел Анналена Бербок на встрече с американским коллегой Энтони Блинкеном также заявила, что дезинформация и фейковая информация нападают на международный порядок.

Министр внутренних дел Нэнси Фейзер выразила уверенность в том, что борьба с дезинформацией должна быть последовательной и объединить все политические уровни общества.

ФРГ обещает создать безопасную онлайн-среду и уже приняла закон, предусматривающий строгие механизмы отчетности и удаления незаконного контента. Крупные онлайн-платформы станут подконтрольными.

Илон Маск стал объектом внимания властей после приобретения им сети Twitter. Еврокомиссия начала расследование в отношении компании на предмет нарушений законов и правил управления рисками, модерации контента и прозрачности рекламы.

Канада является примером для стран ЕС, приняв закон о защите сети. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что “дезинформация и фейковая информация” представляют серьезную угрозу и государство должно уметь реагировать на эту проблему.

В 2022 году в Канаде был принят законопроект, радикально изменяющий медиа-ландшафт в стране. Государственный орган будет регулировать почти весь аудиовизуальный контент на платформах, что даст бюрократам полную власть над выбором контента для показа.

По мнению Хармса, в странах западной демократии маркировка определенных нарративов, признанных правительствами ложными, часто выполняется «организациями гражданского общества», финансируемыми государством и руководимыми левыми активистами.

В марте 2023 года премьер-министр Канады обещал инвестировать 5,5 миллионов долларов в организации гражданского общества, чтобы эффективно бороться с дезинформацией. По его мнению, дезинформация может стать серьезной угрозой для выборов, которую правительство не сможет победить в одиночку.