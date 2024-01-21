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Новости Канада передала контроль над своей северной территорией, богатой ресурсами
Фото: https://trafaret-decor.ru/

Канада передала контроль над своей северной территорией, богатой ресурсами

Виктория Христова Янв 21, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 89 Просмотров

Канада передала контроль над богатой природными ресурсами арктической землей территории Нунавут местным властям. Это решение стало самой масштабной передачей земли в истории Канады.

В Нунавуте проживает самое большое число инуитов в Канаде. Эта территория известна своими ценными природными ресурсами, такими как алмазы, золото, газ и нефть.

Инуиты являются коренными народами, входящими в более крупную этническую группу – эскимосов. Они проживают на севере Канады, Гренландии, США (Аляска), а небольшая часть этой этнической группы также проживает в России (Чукотка).

Церемония передачи земли состоялась в столице Нунавута – городе Икалуите. С передачей территории местным административным властям связано право принимать решения о земле, резервах и использовании всех ее природных ресурсов.

Нунавут является самой крупной и новой территорией Канады. Она была образована 1 апреля 1999 года в результате отделения от Северо-Западных территорий. Несмотря на небольшую численность населения территории – 39 353 человека, ее площадь сопоставима с Индонезией, в которой проживает свыше 270 миллионов человек.

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