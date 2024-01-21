Канада передала контроль над своей северной территорией, богатой ресурсами

Канада передала контроль над богатой природными ресурсами арктической землей территории Нунавут местным властям. Это решение стало самой масштабной передачей земли в истории Канады.

В Нунавуте проживает самое большое число инуитов в Канаде. Эта территория известна своими ценными природными ресурсами, такими как алмазы, золото, газ и нефть.

Инуиты являются коренными народами, входящими в более крупную этническую группу – эскимосов. Они проживают на севере Канады, Гренландии, США (Аляска), а небольшая часть этой этнической группы также проживает в России (Чукотка).

Церемония передачи земли состоялась в столице Нунавута – городе Икалуите. С передачей территории местным административным властям связано право принимать решения о земле, резервах и использовании всех ее природных ресурсов.

Нунавут является самой крупной и новой территорией Канады. Она была образована 1 апреля 1999 года в результате отделения от Северо-Западных территорий. Несмотря на небольшую численность населения территории – 39 353 человека, ее площадь сопоставима с Индонезией, в которой проживает свыше 270 миллионов человек.