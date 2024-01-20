Недвижимость: К весеннему пробуждению

2023 год закончился небольшим снижением продаж и цен на жилье в районе Большого Монреаля, но ожидается, что рынок оживится в ближайшее время, возможно, одновременно с природой, в конце зимы, прогнозируют специалисты.

Средняя цена недвижимости в районе Монреаля в настоящее время составляет 566 800 долларов, включая рынок перепродажи и новую недвижимость, все типы недвижимости вместе взятые.

Это небольшое снижение по сравнению с последним кварталом 2023 года по сравнению с предыдущим (-1,5 %), согласно последнему отчету Royal LePage, опубликованному в этот понедельник. Снижение несколько более заметно по цене домов на одну семью.

По данным брокерской фирмы по недвижимости, здесь можно увидеть определенную “усталость” покупателей, поскольку 2023 год был отмечен таким повышением ставок по ипотечным кредитам, о котором много говорилось.

И хотя может показаться, что количество вывесок, выставленных на продажу на улицах города, увеличилось, предложение остается « исторически » низким. В районе Монреаля количество домов, представленных на рынке, в настоящее время на 47% меньше, чем в среднем за последнее десятилетие.

Однако не все так плохо на рынке недвижимости. В своем отчете брокерская фирма отмечает, что спрос на туры по недвижимости уже растет. Это, безусловно, означает, что потенциальные покупатели делают ставку на более выгодные условия в этом году и уже находятся на стадии наблюдения.

Это то, что брокеры наблюдают в своей практике. « У них гораздо больше звонков, гораздо больше посещений», – подтверждает Доминик Сен-Пьер, вице-президент и генеральный директор Royal LePage, регион Квебек. Он предсказывает динамичный весенний рынок.

Однако это не имеет ничего общего с температурой, уточняет он.

Покупатели ожидают, что их действительно убедят в намерениях Банка Канады. « Не обязательно снижение как таковое», – добавляет г-н Сен-Пьер, но просто грядущее.

Как только это будет сделано, мы должны увидеть, что жизнь постепенно возвращается, особенно со стороны покупателей, которые приостановили свой проект, потому что у них была возможность дождаться этих более выгодных условий.

Тем не менее, не ожидается такого сильного восстановления, как в 2021 году, что является исключением, но « ожидается, что он снова станет очень активным рынком, говорит Доминик Сен-Пьер, как и до пандемии, в то время как рынок Монреаля работал очень хорошо ».

Владельцы домов могут быть уверены, что их недвижимость всегда дорожает : 2023 год завершился подведением итогов, которые подтверждают рост стоимости жилья в Монреале, как и везде в Квебеке. И в этом исследовании цен на жилье и прогнозов рынка прогнозируется, что к концу этого года средние цены на недвижимость должны вырасти еще на 5%.

Если мы посмотрим на рынок в течение более длительного периода, мы увидим рост стоимости недвижимости на 30,6% за последние четыре года в Монреальском регионе – с конца 2019 года по конец прошлого года.

Средняя цена дома на одну семью

Гранд Монреаль : 629 700 Долларов (+ 4,7 %)

Южный берег Монреаля : 595 400 долларов (+ 9,3 %)

Северный берег Монреаля : 493 600 долларов (+ 4,9 %)

Гатино : 505 100 долларов (+ 9,5 %)

Квебек : 378 300 долларов (+ 9,0 %)

Шербрук : 370 700 долларов (+ 2,9 %)

Труа-Ривьер : 355 200 Долларов (+ 14,7 %)

Источник : Royal LePage, последний квартал 2023 года. Изменение по сравнению с последним кварталом 2022 года.

Доминик Сен-Пьер объясняет, что пандемия уже создала новый способ анализа недвижимости Квебека. Мы помним, что несколько владельцев покинули мегаполис, чтобы переехать в другое место в провинции, в город или деревню. Что создало рынки продавцов за пределами Монреаля.

Это явление все еще ощущается на рынке недвижимости. Если цифры из Квебека несколько удивляют вице-президента и генерального директора Royal LePage, то случай с Труа-Ривьером объясняется проще.

“Среди крупнейших городов Квебека Труа-Ривьер по-прежнему остается самым доступным городом”, – говорит Доминик Сен-Пьер. Многие люди из соображений доступности решают пойти на этот рынок, где было много возможностей для повышения цен».

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