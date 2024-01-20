Монреаль приступает к экстренным работам по устранению выбоин до следующего снегопада

Город Монреаль начал то, что он называется срочным и усиленным мероприятием по устранению выбоин на дорогах.

“Ежедневно я возвращаюсь домой, борясь с выбоинами на Декари. Я люблю Монреаль, но он в очень плохом состоянии”, – написал пользователь в сети X. Городские бригады рано утром в четверг вышли на работу, устраняя выбоины, образовавшиеся в результате недавнего дождя и изменения температуры.

“Это срочный ремонт”, – сказал представитель города Филипп Сабурин. “Мы должны действовать быстро. Сейчас у нас хорошие условия. Асфальт сухой. Из-за снега, покрывающего улицу, заделать выбоины невозможно.” По оценкам городских властей, ежедневно будет заделываться более 3000 выбоин.

Работы ведутся параллельно с городской программой сбора и вывоза снега. По словам Сабурина, на дорогах города работают восемь машин для ремонта выбоин, но рабочие также находятся на улицах, устраняя выбоины вручную.

Водителям в городе рекомендуется сбавить скорость и обращать внимание на дорогу, чтобы избежать повреждения своего автомобиля. “Выбоин больше, чем обычно, из-за тех экстремальных температур, которые были у нас в последние две недели”, – сказал Сабурин. “Вот почему городу необходимо срочно выйти на дороги и заделать как можно больше выбоин”.

По прогнозам, температура будет оставаться низкой до конца недели, а затем в понедельник поднимется примерно до -1 градуса по Цельсию, и ожидается еще больше снега.

Водители, заметившие выбоину, могут сообщить об этом на городской сайт, и указать точное место, где они находятся.