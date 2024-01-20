Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Мэры Монреаля и Квебека некомпетентны, говорит Пьер Пуальевр
Фото: https://montreal.ctvnews.ca/

Мэры Монреаля и Квебека некомпетентны, говорит Пьер Пуальевр

Виктория Христова Янв 20, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 68 Просмотров

Лидер консерваторов Пьер Пуальевр говорит, что мэры двух крупнейших городов Квебека некомпетентны и блокируют местные строительные проекты.

 

Пуальевр сообщил сегодня в X, бывшем Twitter, что в провинции наблюдается массовое сокращение объемов строительства, несмотря на то, что, по его словам, федеральное финансирование Монреаля и Квебека составляет миллиарды долларов.

Лидер консерваторов повторяет свое предложение привязать федеральные средства, выделяемые муниципалитетам, к количеству возводимых ими жилых домов.

Мэр Квебека Бруно Маршан назвал заявление Пуальевра “мелкой политикой” в ответе, опубликованном на X.

Мэр Монреаля Валери Плант заявила на платформе социальных сетей, что Пуальевр неправильно понимает муниципальное финансирование в Квебеке.

Хотя города Квебека получают федеральные средства, законодательство провинции не позволяет федеральному правительству отправлять им деньги напрямую без согласования с правительством провинции.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*