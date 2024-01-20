Новость о болезни Карла III вызвала серьезные опасения о судьбе монархии

Недавно стало известно о необычных проблемах со здоровьем королевской семьи Великобритании. Король Карл III и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон временно не могут выполнять свои обязанности. В связи с этим возникли оправданные опасения у граждан страны, кто будет временно возглавлять государство.

Сообщения о состоянии Карла III и принцессы Кейт были сделаны с разницей в несколько часов. Пресс-служба Кенсингтонского дворца сообщила, что Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости и до конца марта не сможет выполнить свои королевские обязанности.

Принцесса Уэльская, вторая по популярности член современной английской монархии по последним опросам, уступает только своему супругу принцу Уильяму, который также будет недоступен, так как планирует провести как можно больше времени рядом с женой.

Причины такой неожиданной и плановой операции не раскрываются. Интересно, что пресс-служба дворца объявила о хирургическом вмешательстве постфактум, не предоставив общественности никакой информации.

О состоянии Карла III рассказали намного больше, раскрыв интимные детали его здоровья. Оказалось, что правитель Великобритании страдает от увеличенной простаты, и в ближайшее время ему предстоит лечение этого заболевания.

“Как и тысячи мужчин каждый год, король обращается за лечением увеличенной простаты. Состояние его величества является доброкачественным, и на следующей неделе он отправится в больницу для проведения процедуры”, – говорится в заявлении Букингемского дворца.

Такие внезапные новости заставляют задуматься о том, кто будет оставаться на вершине Великобритании, пока члены королевской семьи находятся на “больничном”.

В эфире британского канала GB News Анжела Левин, близкий член династии, заявила, что теперь нужен “какой-то государственный советник, который заменял бы старших членов семьи”.

“Одним из первых в очереди на такую роль может стать принц Гарри, и это может вызвать волнение”, – смело предположила она.

Интересно отметить, что, предварительно, Карл III помирился с Гарри и Меган после продолжительных раздоров и даже предложил им “новые роли в монархии”, что стало неожиданностью для многих. Возможно, глава Англии знал о серьезности проблем со здоровьем и попытался заранее сгладить возможные проблемы.