KartinaTV рекомендует к просмотру

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В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Сериал «Прелесть»

Интригующая криминальная драма с участием Олега Меньшикова, Филиппа Янковского и Федора Федотова в главных ролях. Молодой угонщик автомобилей и бывший директор завода по переработке драгоценных металлов объединяют свои усилия, чтобы противостоять коррумпированной системе, устраивавшей беззаконие в 90-е годы. Цыган, 25-летний угонщик автомобилей, живет в провинциальном городе, где находится завод по переработке драгоценных металлов. Двадцать лет назад его отец погиб на этом заводе, предположительно участвуя в краже золотых слитков. Расследование застопорилось, поэтому Цыган стремится найти убийцу и отомстить за отца, которого он едва помнит. Когда в городе появляется бывший директор завода и неофициальный авторитет Леонид Максимович, герои объединяют свои усилия, чтобы раскрыть правду.

Видеотека START – Сериал «Куплю актрису». Все серии!

Ирина Синицина — известная личность в мире актерского искусства, но ее популярность сопровождается высокомерием. Гриша, бывший летчик, теперь работает охранником в телецентре и стремится не упустить ни одной серии, где снимается Ирина, которая, в свою очередь, даже не замечает его внимания. Но жизнь приготовила для Ирины неприятный сюрприз: ее карьера и репутация внезапно рушатся. Преданный поклонник решает предложить Ирине необычный контракт на отношения, получив возможность узнать все аспекты жизни рядом со звездой.

Видеотека START – Сериал «Смычок». Все серии!

Видеотека START рекомендует посмотреть нашумевший сериал «Смычок». В центре внимания оказывается парень Сеня, влюблённый в классическую музыку. Он уезжает в Санкт-Петербург, чтобы поступить в консерваторию и стать профессиональным скрипачом. Однако его жизнь переворачивается с ног на голову, когда ему подбрасывают наркотики и заставляют работать кладменом – человеком, делающим «закладки» с запрещёнными веществами по всему городу. Теперь его знают по прозвищу «Смычок», и у него совершенно другая жизнь: деньги, независимость, новые знакомства. Только вот сможет ли он совместить это с мечтой о том, чтобы стать великим музыкантом?

Видеотека Premier – Фильм «Чук и Гек. Большое приключение»

Видеотека Premier радует своих юных зрителей красочным фильмом «Чук и Гек. Большое приключение» с Юлией Снигирь и Владимиром Вдовиченковым в главных ролях. На экране перед вами предстанет новая киноадаптация известного детского рассказа Аркадия Гайдара. Два весёлых брата Чук и Гек вместе со своей заботливой мамой отправляются в Сибирь, чтобы провести грядущий Новый год с отцом-геологом. Захватывающее путешествие к таинственным Синим горам превращается для главных героев в поистине увлекательное и абсолютно непредсказуемое приключение!

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Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

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