Угон автомобиля с двумя детьми на заднем сидении

Отец нашел своих детей после того, как его автомобиль был украден со стоянки на севере Монреаля. Причем, вместе с детьми, сидящими на заднем сиденье.

Полиция Монреаля (SPVM) сообщает, что отчаянный звонок в службу 911 в 18:50 вечера в четверг побудил полицейских отправиться на парковку на улице Леже на бульваре Ланжелье.

Отец по неизвестной причине покинул внедорожник Hyundai Santa Fe и оставил трехлетнего и 11-летнего детей на заднем сиденье. В этот промежуток времени его и угнали.

“Отца не было в машине по неизвестной причине, а когда он вернулся, машина была угнана”, – сказала представитель SPVM Сабрина Готье.

Несколько сотрудников полиции патрулировали район в поисках автомобиля и детей и в конце концов нашли их. Причем, в своем же доме. А вот внедорожника там не было.

Готье сказала, что, похоже, угонщик высадил детей возле дома и скрылся. Расследование SPVM продолжается, офицеры беседуют со свидетелями и просматривают записи с камер наблюдения, чтобы пролить больше света на события.