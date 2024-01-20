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Новости Угон автомобиля с двумя детьми на заднем сидении
Laval police
Охота на угонщиков завершена.

Угон автомобиля с двумя детьми на заднем сидении

Виктория Христова Янв 20, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 83 Просмотров

Отец нашел своих детей после того, как его автомобиль был украден со стоянки на севере Монреаля. Причем, вместе с детьми, сидящими на заднем сиденье.

 

Полиция Монреаля (SPVM) сообщает, что отчаянный звонок в службу 911 в 18:50 вечера в четверг побудил полицейских отправиться на парковку на улице Леже на бульваре Ланжелье.

Отец по неизвестной причине покинул внедорожник Hyundai Santa Fe и оставил трехлетнего и 11-летнего детей на заднем сиденье. В этот промежуток времени его и угнали.

“Отца не было в машине по неизвестной причине, а когда он вернулся, машина была угнана”, – сказала представитель SPVM Сабрина Готье.

Несколько сотрудников полиции патрулировали район в поисках автомобиля и детей и в конце концов нашли их. Причем, в своем же доме. А вот внедорожника там не было.

Готье сказала, что, похоже, угонщик высадил детей возле дома и скрылся. Расследование SPVM продолжается, офицеры беседуют со свидетелями и просматривают записи с камер наблюдения, чтобы пролить больше света на события.

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