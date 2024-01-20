Сенат США принял резолюцию о предотвращении частичного шатдауна

Голосование в верхней палате показало единодушие решение поддержать законопроект, который обеспечивает финансирование исполнительной власти и государственных ведомств.

Голосование в верхней палате показало единодушие решение поддержать законопроект, который обеспечивает финансирование исполнительной власти и государственных ведомств.

По информации, полученной от источника близкого к ситуации, лидеры обоих палат конгресса достигли соглашения по временному финансированию правительства до марта. Федеральные ведомства получат средства для работы до 1 марта, а для остальных организаций срок продлен до 8 марта.

Дальнейшая судьба временной резолюции зависит от голосования в палате представителей. Необходимость серьезного рассмотрения и ее подписание президентом Джо Байденом возникают из-за ограниченного времени: исчерпание средств на работу государственных органов ожидается уже в ночь на субботу.

Однако, голосование в палате представителей, которое было запланировано на пятницу, было отменено из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий в Вашингтоне. В связи с этим документ будет рассмотрен позже в четверг.

Республиканский спикер палаты представителей Майк Джонсон и лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер достигли соглашения по финансированию работы правительства на 1,66 триллиона долларов на протяжении всего 2024 финансового года, начинающегося в октябре 2023 года.

Однако, из-за ограничений времени, конгрессменам не удалось принять комплексный бюджет до начала шатдауна, что привело к необходимости принятия временной резолюции – уже третьей с начала текущего финансового года.