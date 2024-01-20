Паломничество кардинала Филони в Святую Землю — знак мира и солидарности

Во время продолжающегося палестино-израильского конфликта кардинал Фернандо Филони, великий магистр ордена рыцарей гроба Господня в Иерусалиме, совершил паломничество на святую землю в знак мира и диалога.

Это паломничество имеет большое значение, так как призвано возобновить работу и принести помощь многим семьям, лишенным этой возможности. Кардинал Филони считает, что паломничество также является проявлением международной солидарности с народами, населяющими святую землю, и символом мира, согласия и уважения к местам, пострадавшим от насилия.

Он подчеркивает, что проблемы должны решаться через справедливость и диалог, а не войной. Великие монотеистические религии, вдохновленные принципами мира, имеют возможность способствовать решению проблем в диалоге между заинтересованными сторонами. Кардинал Филони отмечает, что церковь и христиане на святой земле играют важную роль в содействии миру, единству и диалогу между различными общинами.

Он подчеркивает необходимость уважения прав всех религиозных общин и требует от властей уважения прав человека и гражданских прав. Кардинал Филони считает, что роль политического разрешения конфликта принадлежит израильским и палестинским лидерам, а также международным политическим силам, которые должны найти решения мирного сосуществования.

Он призывает христиан оставаться на святой земле и поддерживать диалог и дискуссии для уважения прав каждого. Паломничество кардинала Филони включало встречи с епископами, отслуживание мессы в храме гроба Господня, а также посещение бенедиктинского аббатства и встречу с представителями бенедиктинской общины. Кардинал также посетил семьи, столкнувшиеся с социальными проблемами, связанными с безработицей.