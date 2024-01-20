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Новости Монреальский пешеход пострадал в результате наезда, подозреваемый арестован

Монреальский пешеход пострадал в результате наезда, подозреваемый арестован

Виктория Христова Янв 20, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 69 Просмотров

24-летняя женщина находится в больнице после совершенного на нее наезда в монреальском районе Розмонт-Ла-Петит-Патри.

 

Полиция Монреаля (SPVM) получила звонок в службу 911 в 4 часа утра пятницы по поводу инцидента на углу бульвара Сен-Лоран и улицы Бобьен.

“Полиция прибыла на место происшествия, они установили личность жертвы”, – сказала Вероник Дюбук, представитель полиции Монреаля. “Она получила травму головы и была доставлена в больницу в сознании, и мы сейчас ждем, когда мы получим информацию о ее состоянии ее здоровья”.

Свидетели сообщили полиции, что видели, как водитель после инцидента направился на север по бульвару Сен-Лоран. Вскоре водитель, 23-летний мужчина, был найден и задержан.

Ожидается, что он пройдет тестирование, чтобы выяснить, не повлиял ли алкоголь на инцидент.

 

 

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