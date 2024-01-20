Принципиальное соглашение FAE: Монреаль принимает, Лаваль отвергает

Монреальский альянс учителей объявил рано утром в пятницу, что его члены приняли принципиальное соглашение, достигнутое в прошлом месяце между Автономной федерацией образования (FAE) и правительством Квебека.

Тем не менее, есть сообщения о том, что члены Синдиката по управлению регионом Лаваль (SERL) отвергли соглашение проголосовав против. Таковых было на процентов.

SERL станет первым профсоюзом, связанным с FAE, который проголосует против соглашения. В кратком пресс-релизе Альянс профессоров Монреаля не сообщил, сколько человек проголосовало за соглашение, а также уровень участия в Генеральной ассамблее.

Альянс, однако, дал понять, что соглашение в принципе не решает всех проблем в образовательной сфере. Профсоюз, базирующийся в Монреале, заявил, что воздержится от комментариев по содержанию соглашения в принципе до тех пор, пока не соберутся местные профсоюзные органы, связанные с FAE.

В Монреальский профессорский альянс насчитывающий 9731 человек, почти три четверти из которого составляют женщины, входят учителя государственных начальных и средних школ, а также центров образования взрослых и профессиональной подготовки при Монреальском центре образовательных услуг (CSSDM).

В нее также входят сотрудники школы Питера Холла и академического центра Фурнье, которые предоставляют услуги учащимся с ограниченными возможностями или серьезными трудностями в обучении и поведении.

В среду вечером члены Синдиката (SEP) в Монреале проголосовали 58,5 процентами за принципиальное соглашение.

Как итог, пять из девяти профсоюзов FAE и большинство из ее 66 500 членов должны ратифицировать соглашение, чтобы оно было принято.