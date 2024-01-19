Карл III ляжет в больницу, Кейт Миддлтон прооперирована: что со здоровьем в королевской семье

Король Карл III временно ограничит свою активность и отправится в больницу для получения необходимой медицинской помощи.

Ему требуется лечение предстательной железы, которая увеличилась в размерах. Однако состояние Чарльза остается стабильным, и на данный момент ему необходимы только корректирующие процедуры.

В то же время принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон, находится в больнице после операции на брюшной полости. Причина необходимости срочной медицинской помощи неизвестна. Принцессе предстоит провести примерно две недели в клинике в процессе восстановления. В связи с этим все публичные мероприятия принцессы отменены.

Ранее, 13 января, газета The Daily Mail раскрыла подробности о смерти королевы Елизаветы II. Ее личный секретарь, сэр Эдвард Янг, сообщил, что она скончалась во сне.

Также было отмечено, что на смертном одре королевы были найдены два письма — одно для ее личного секретаря, другое для ее сына Карла III. Она также оставила свои последние рабочие документы. Считается, что 96-летняя королева предвидела приближающуюся смерть.