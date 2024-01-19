Сэм Альтман рассказал, где ChatGPT может быть особенно полезен

Сэм Альтман поделился своими мыслями о том, где ChatGPT может быть особенно полезным. Он основатель компании OpenAI, разработавшей ChatGPT, и считает, что эти генеративные модели могут быть полезны в трех ключевых областях: программировании, образовании и здравоохранении.

Господин Альтман высказал свою точку зрения в подкасте “Unconfuse Me”, который вел Билл Гейтс. По его словам, на данный момент такие модели не могут полностью заменить человека, но они становятся все более продуктивным инструментом, помогающим в работе.

Сам Альтман особенно радуется применению ChatGPT в программировании: “Программирование, вероятно, является наиболее обрадовавшей нас сферой, в которой рост производительности использования ChatGPT радует нас больше всего”. Он отмечает, что эта модель уже широко и успешно применяется для выполнения рутинной работы и упрощения жизни программистов. Она может помочь в поиске ошибок в коде, написании кусков кода, тестировании и многом другом.

В сфере образования ChatGPT может быть полезен преподавателям при составлении учебных планов, создании персонализированных программ для каждого ученика, а также при выполнении административных задач, например, контроле посещаемости и напоминаниях о заданиях для учеников.

Кроме того, такая модель может помочь в изучении иностранных языков и стать своего рода персонализированным репетитором для учеников из отдаленных районов с ограниченным доступом к образованию.

В здравоохранении ChatGPT может помочь в решении административных задач, таких как оформление страховых полисов, анализ больших данных из исследований и медицинских историй пациентов и прочего.

Массачусетский технологический институт включил широкое распространение искусственного интеллекта в число прорывных технологий на 2024 год. Непрерывно появляются новости о применении генеративных моделей для решения различных задач. Недавно японская писательница Риэ Кудан рассказала, что использовала генеративный искусственный интеллект, включая ChatGPT, при написании своего романа “Токийская башня сочувствия”, который был удостоен престижной литературной премии Акутагавы. По словам госпожи Кудан, ChatGPT написал около 5% предложений в романе. Она также заявила, что намерена и в будущем использовать этот инструмент при написании своих текстов.