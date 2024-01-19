Претенденты тренируются перед турниром в Торонто

Очередной Шахматный год начался с проведения фестиваля Tata Steel Chess Tournament в нидерландском городе Вейк-ан-Зее.

Главные турниры этого фестиваля пройдут по круговой системе в течение 13 туров, с участием выдающихся шахматистов и трех выходными для отдыха. Фестиваль продлится около полумесяца и в этом году отмечает свое 86-летие, продолжая бьть все возрастные рекорды.

На этот раз Магнус Карлсен не участвует в соревнованиях «мастеров», однако он записал шуточное видеообращение к участникам, обещая вскоре вернуться и устроить показательные выступления, чтобы показать всем, кто здесь хозяин.

Среди участников чемпионата мира есть Дин Лижэнь из Китая, который почти не участвовал в соревнованиях после матча в Астане. Перед началом Tata Steel Chess Tournament состоялось его интервью, в котором он рассказал, что все это время решал психологические проблемы, но теперь себя чувствует гораздо лучше.

Также в соревнованиях принимают участие Ян Непомнящий из России, Видит Сантош Гуджрати, Рамешбабу Прагнанандха и Доммараджу Гукеш из Индии, а также Алиреза Фируджа, представляющий Францию (его отбор вызвал большой резонанс в шахматном сообществе). В апреле они будут играть в турнире претендентов в Торонто, поэтому их игра и выступление вызывает повышенный интерес.

Что интересно, в этом турнире было сыграно довольно много результативных партий, что является исключением из правил для супертурниров. Еще более любопытно то, что после третьего тура среди 11 результативных партий, 10 было выиграно черными фигурами. Небольшая корректировка произошла в четвертом туре, где две победы были одержаны белыми.

После четырех игровых дней лидером является Аниш Гири, который не отобрался в претендентский турнир. Он завоевал впечатляющие победы над Цзюй Вэньцзюнь, Донченко и Гукешем,а также сыграл вничью с Видитом.

Фируджа отстает от лидера на пол очка. Он начал турнир с двух побед над Ван Форестом и Магсудлу, своим бывшим товарищем по сборной Ирана. Затем последовали ничьи с Вармердамом и Абдусатторовым.

По 2,5 очка набрали Прагнанандха, Нежепомнящий, Абдусатторов и Вэй. В первом туре Ян Непомнящий победил Макса Вармердама, играя черными, но после этого последовали три ничьи с Цзюй Вэньцзюнь, Видитом и Донченко. В игре с последним Яну пришлось провести долгую и сложную оборону, играя белыми фигурами.

Дин Лижэнь идет в паре с Видитом и Вармердамом, с 2,5 очками каждый. После победы над Гукешем в третьем туре, у него было поражение от Прагнанандхи. В остальном участников главного турнира пока не так хорошо.

В среду, 17 января, турнир был на выходных, а в четверг соревнования продолжились. Финал состоится 28 января.