“Умные” ключи: житель Квебека подает коллективный иск, утверждая, что автомобили слишком легко угнать

Житель Квебека добивается разрешения подать коллективный иск против нескольких автомобильных компаний, утверждая, что они виноваты в угонах автомобилей из-за сбоев в системе безопасности их брелоков.

Вышедший на пенсию инженер из Квебека Андре Лакруа навещал свою дочь в Бушервиле четыре года назад, когда его Toyota Highlander была угнана ночью, когда она была припаркована возле их дома.

Публикуем отрывок из интервью со специалистом об уязвимости брелоков и электронных систем:

МАЙЯ ДЖОНСОН: Они называются брелоками, эти электронные ключи управляются с помощью так называемой интеллектуальной технологии. Но вы утверждаете, что, возможно, технология слишком “умная”, что, возможно, позволяет людям легче угонять автомобили? Расскажите нам подробнее.

ЖАН РЕОМ: По сути, как только они оказываются достаточно близко к машине, ключ подает сигнал о том, что это владелец, и дверь открывается. И затем, как только дверь будет открыта, человек сможет сесть и завести двигатель без ключа, потому что вам нужно просто нажать кнопку. Проблема в том, что у этих ключей есть сигнал, который может быть перехвачен ворами. У них есть оборудование, позволяющее перехватывать сигнал и передавать его сообщнику, который находится рядом с машиной. И как только сигнал передан, угон автомобиля занимает несколько секунд. Я видел видео, где это можно сделать за 30 секунд. Владелец автомобиля заходит в магазин, а один из воров следует за ним с оборудованием для приема сигнала от ключей в кармане водителя, а затем сообщник оказывается рядом с машиной, получает сигнал, открывает машину и уезжает.

МАЙЯ ДЖОНСОН: Вы говорите, что это может произойти очень быстро. Что, по вашему мнению, следует сделать, чтобы повысить безопасность ключей?

ЖАН РЕОМ: Ну, конечно, у каждой компании своя система… В принципе, есть решение для большинства автомобилей, но оно не было реализовано.

МАЙЯ ДЖОНСОН: Предлагаемый коллективный иск затрагивает многих людей, сколько людей будет охвачено этим иском?

ЖАН РЕОМ: Все жители Квебека, у которых за последние три года угнали машину, оснащенную электронным брелоком для ключей. Потому что это ограничение, установленное законом: мы не можем вернуться более чем на три года назад с момента подачи запроса о санкционировании действий.

МАЙЯ ДЖОНСОН: Какой компенсации вы добиваетесь для своего клиента и других жертв кражи?

ЖАН РЕОМ: Мы требуем того, что мы называем компенсацией ущерба, в основном расходов на возмещение убытков, которые они понесли из-за угона автомобиля. Например, страховая франшиза и все неудобства, связанные с угоном: людям приходится арендовать автомобиль на время или они на время лишаются автомобиля, увеличение страховой премии. А затем, когда они покупают новую машину, им приходится принимать меры для предотвращения повторной кражи. Так что это тоже дорого. Но мы также просим взыскать штрафные санкции, потому что хотим, чтобы автопроизводители решили проблему. Эта сумма будет согласована судьей и будет управляться некоммерческой корпорацией, которая заботится об интересах потребителей. Таким образом, существует два вида ущерба: компенсационный и штрафной.

МАЙЯ ДЖОНСОН: Спасибо, что объяснили нам это сегодня.

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