Покупать или не покупать дом в этом году?

Высокие процентные ставки продолжают влиять на покупателей жилья. Не менее 13 % канадцев, недавно купивших дом, смогли сделать это только после того, как были вынуждены отложить другую крупную покупку, которую планировали ранее. Это в три раза больше, чем в прошлом году. И снова в этом году почти треть покупателей воспользовались помощью своих родителей или другого щедрого родственника.

В опросе, проведенном Léger этой весной для SCHL, приняли участие 3866 покупателей, которые получили ипотечный кредит в течение предыдущих 18 месяцев.

Половина респондентов выразили обеспокоенность по поводу рисков, связанных с неуплатой платежа , а 14% сообщили, что действительно испытывали трудности с выплатой ежемесячных платежей по ипотечным кредитам.

Многие респонденты сообщили, что приняли меры для снижения риска дефолта, такие как сокращение расходов (43 %), контроль за исполнением бюджета (42 %), увеличение доходов (20 %), продажа ценных товаров (11 %), консолидация долгов (10 %) и обратиться за финансовой консультацией (10%).

Помощь родителей по-прежнему является важным фактором при покупке первого дома, поскольку 30% респондентов сообщили, что получили денежный подарок, который помог им собрать необходимую сумму для первоначального взноса. И из них 32 % заявили, что не смогли бы купить свой дом без этого пожертвования.

Поколение бумеров, как правило, является первым, кто чувствует себя комфортно, кто накопил деньги. У их родителей, как правило, не было много денег. Сегодня тема денег больше не является табу, и эти бумеры понимают, что их детям нужны эти деньги сейчас, а не через 20 лет.

Опрос, проведенный SCHL, показывает, что почти половина всех покупателей жилья в 2024 году заплатили максимальную цену, которую они могли себе позволить за свое жилье (46%, как и в прошлом году). Почти треть (35 %) заплатили больше, чем ожидалось.

Но опрос заканчивается оптимистичным настроением : хотя покупатели продолжают испытывать беспокойство и неуверенность в процессе покупки жилья, большинство (79 %) по-прежнему считают, что это хорошая долгосрочная инвестиция.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.