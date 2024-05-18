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Новости В Мире США нашли способ доставить помощь в Газу в обход существующих постов
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США нашли способ доставить помощь в Газу в обход существующих постов

Степан Артемьевский Май 18, 2024 В Мире, Новости Комментарии к записи США нашли способ доставить помощь в Газу в обход существующих постов отключены 0 Просмотров

Центральное командование США (CENTCOM) объявило о начале доставки гуманитарной помощи в Сектор Газа через временный причал на побережье. Это позволит обойти существующие посты и обеспечить необходимую помощь населению.

 

Американские солдаты не выходят на берег в Газе, а доставка осуществляется через специальный морской гуманитарный коридор.

Создание дополнительного коридора для доставки помощи в Газу было объявлено ранее в США. Через этот коридор будут доставлены предметы первой необходимости, предоставленные различными странами и гуманитарными организациями.

Таким образом, будет обеспечена эффективная и своевременная помощь населению сектора Газа.

Это решение позволяет обойти существующие преграды и обеспечить доставку гуманитарной помощи в Газу. Специальный причал на побережье сектора Газа станет временной точкой поставки, где будет осуществляться разгрузка и распределение помощи.

Такой подход позволяет эффективно организовать доставку и обеспечить необходимую помощь населению, которое нуждается в срочной поддержке.

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