В США наказали канадца, ранившего супруга Нэнси Пелоси

В октябре 2022 года стало известно о нападении на дом Нэнси Пелоси.
Неизвестный нападавший нанес супругу конгрессвумен удар молотком, в результате чего у пострадавшего была обнаружена трещина черепа.
Преступником оказался канадец Дэвид Депейп, который был задержан прямо в доме Пелоси.
В ходе длительного разбирательства нападавший только сожалел о том, что не справился со своим заданием и недостаточно подготовился к нему.
В итоге суд приговорил Депейпа к 30 годам тюремного заключения.
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