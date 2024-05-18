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Новости В США наказали канадца, ранившего супруга Нэнси Пелоси
Суд

В США наказали канадца, ранившего супруга Нэнси Пелоси

Виктория Христова Май 18, 2024 Новости, Новости Америки Комментарии к записи В США наказали канадца, ранившего супруга Нэнси Пелоси отключены 0 Просмотров

Канадца, который в 2022 году проник в дом Нэнси Пелоси, бывшего спикера палаты представителей США, и тяжело ранил ее супруга, суд в Сан-Франциско приговорил к мере пресечения.

 

В октябре 2022 года стало известно о нападении на дом Нэнси Пелоси.

Неизвестный нападавший нанес супругу конгрессвумен удар молотком, в результате чего у пострадавшего была обнаружена трещина черепа.

Преступником оказался канадец Дэвид Депейп, который был задержан прямо в доме Пелоси.

В ходе длительного разбирательства нападавший только сожалел о том, что не справился со своим заданием и недостаточно подготовился к нему.

В итоге суд приговорил Депейпа к 30 годам тюремного заключения.

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