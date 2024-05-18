Канада введет международный стандарт налоговой отчетности о криптоактивах

Согласно поправке к годовому бюджету на 2024 год, Канада внедрит международный стандарт отчетности о криптоактивах (CARF) для налогообложения с 2026 года.

Новый стандарт будет применяться в стране, которую, как ожидается, поддержат 47 стран, к 2027 году.

CARF установит новые требования к отчетности для поставщиков услуг криптоактивов (CASP), таких как криптовалютные биржи, брокеры и дилеры криптоактивов, а также операторы банкоматов криптоактивов, независимо от их юридического статуса.

В дополнительном отчете перечислены примеры криптоактивов, такие как «стейблкоины, деривативы, выпущенные в форме криптоактивов, и некоторые невзаимозаменяемые токены».

CASP должны будут предоставлять Канадскому налоговому агентству (CRA) информацию о транзакциях между криптоактивами и фиатными валютами, а также между криптоактивами.

Также необходимо будет сообщать о переводах криптоактивов, осуществляемых CASP, превышающих 50 000 долларов США.

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