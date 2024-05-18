Полицейские раскрыли серию убийств молодых женщин спустя 50 лет в Канаде

Серия убийств молодых женщин, совершенная в Канаде в 1970-х годах, была наконец раскрыта полицией. Расследование этого дела заняло почти полвека.

Оказалось, что за этими преступлениями стоял Гэри Аллен Срери, который в 1974 году сбежал из США и скрылся в Канаде.

Интересно отметить, что в Америке его отпустили под залог после обвинений в изнасиловании в Лос-Анджелесе.

За год Срери убил и избавился от тел четырех молодых женщин в разных местах Канады: на обочине дороги, в канаве и в подземном переходе.

Все жертвы были задушены и обнаружены в одежде. ДНК-экспертиза показала, что они также подверглись сексуальному насилию.

Трое из четырех погибших были подростками. Однако, к моменту раскрытия серии убийств, Срери уже умер.

Он скончался в возрасте 68 лет в тюрьме штата Айдахо в 2011 году, где отбывал пожизненное заключение за изнасилование.

Полиция полагает, что он мог быть причастен и к другим убийствам женщин в Канаде и США.

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