Трюдо заявил, что Канада ждет реакции TikTok на требования США

Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада ожидает ответа руководства TikTok на требования Соединенных Штатов, после чего будут приняты решения о дальнейших действиях в отношении этой социальной сети.

Во время своего визита в провинцию Манитоба Трюдо сообщил журналистам, что канадские власти будут внимательно следить за реакцией компании на требования США, прежде чем принимать какие-либо решительные меры.

Премьер-министр отметил, что безопасность использования TikTok является приоритетом, и поэтому необходимо изучить позицию компании.

Он также предупредил канадцев о необходимости быть осторожными при использовании данного приложения, утверждая, что все данные пользователей перенаправляются китайскому правительству.

В связи с этим, Канада призывает своих граждан быть максимально бдительными.

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