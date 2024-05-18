Трюдо заявил, что Канада ждет реакции TikTok на требования США

Во время своего визита в провинцию Манитоба Трюдо сообщил журналистам, что канадские власти будут внимательно следить за реакцией компании на требования США, прежде чем принимать какие-либо решительные меры.
Премьер-министр отметил, что безопасность использования TikTok является приоритетом, и поэтому необходимо изучить позицию компании.
Он также предупредил канадцев о необходимости быть осторожными при использовании данного приложения, утверждая, что все данные пользователей перенаправляются китайскому правительству.
В связи с этим, Канада призывает своих граждан быть максимально бдительными.
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