Министерство сельского хозяйства США прогнозирует дальнейшее снижение мировых запасов пшеницы.

Расчеты USDA показывают, что мировые запасы пшеницы будут продолжать снижаться в сезоне 2024/2025.

Первый прогноз на предстоящий сезон был опубликован в отчете Wasde за май.

USDA исходит из того, что доступность пшеницы будет ниже, чем в сезоне 2023/2024.

Снижение начальных запасов пшеницы в России и Китае является основной причиной этого.

Мировое производство пшеницы достигло рекордного уровня в 789,2 млн тонн.

Общая обеспеченность пшеницей на мировом рынке оценивается на 2,2 млн тонн ниже.

Потребление пшеницы по прогнозу USDA составит 802,4 млн тонн, что на 2 млн тонн больше, чем в прошлом году.

Рост потребления пшеницы связан с увеличением потребления человеком, особенно в Индии.

Ожидается, что меньше пшеницы будет использоваться в кормах для животных, включая китайские.

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