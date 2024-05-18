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Новости 17-летняя канадка обновила мировой рекорд

17-летняя канадка обновила мировой рекорд

Виктория Христова Май 18, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи 17-летняя канадка обновила мировой рекорд отключены 2 Просмотров

17-летняя спортсменка из Канады, Саммер Макинтош, установила новый мировой рекорд в плавании на дистанции 400 метров комплексным стилем.

 

Во время национальных отборочных заплывов на Олимпиаду-2024 она продемонстрировала результат в 4 минуты 24,38 секунды.

Этот показатель на полторы секунды превысил ее предыдущий мировой рекорд, установленный в 2023 году в Торонто (4 минуты 25,87 секунды).

Саммер Макинтош, которой всего 17 лет, уже дважды становилась победительницей на этой дистанции на чемпионатах мира, а также завоевала две золотые медали на 200 метров баттерфляем.

Благодаря своим достижениям, она получила право выступить на Олимпийских играх в Париже в 2024 году на дистанции 400 метров.

Летняя Олимпиада пройдет в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

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