В Канаде преступникам запретят менять имена

В провинции Британская Колумбия в Канаде будут внесены изменения в законодательство, которые запретят преступникам, совершившим серьезные преступления, менять свои имена.

Это решение было принято в связи с опасениями о безопасности жертв и их семей, так как преступники могут скрывать свою личность.

Министр здравоохранения Британской Колумбии Эдриан Дикс отметил, что такие изменения могут предотвратить возможные проблемы и обеспечить безопасность общества.

Одной из причин для принятия этого решения стал случай Аллана Шенборна, который в 2008 году убил троих своих детей.

Шенборн законно сменил свое имя на Кен Джон Джонсон и пытался запретить публикацию своей новой личности.

Однако его заявка была отклонена наблюдательным советом провинции.

Шенборн был признан невиновным в 2010 году из-за бредового расстройства и находится в психиатрической больнице в городе Порт-Кокитлам.

Премьер-министр провинции Дэвид Эби заявил, что никто не должен иметь возможность избежать ответственности за свои преступления, меняя свое имя, и это очевидно для всех жителей Британской Колумбии.

Эти изменения в законодательстве направлены на защ

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