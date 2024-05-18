В Канаде преступникам запретят менять имена

Это решение было принято в связи с опасениями о безопасности жертв и их семей, так как преступники могут скрывать свою личность.
Министр здравоохранения Британской Колумбии Эдриан Дикс отметил, что такие изменения могут предотвратить возможные проблемы и обеспечить безопасность общества.
Одной из причин для принятия этого решения стал случай Аллана Шенборна, который в 2008 году убил троих своих детей.
Шенборн законно сменил свое имя на Кен Джон Джонсон и пытался запретить публикацию своей новой личности.
Однако его заявка была отклонена наблюдательным советом провинции.
Шенборн был признан невиновным в 2010 году из-за бредового расстройства и находится в психиатрической больнице в городе Порт-Кокитлам.
Премьер-министр провинции Дэвид Эби заявил, что никто не должен иметь возможность избежать ответственности за свои преступления, меняя свое имя, и это очевидно для всех жителей Британской Колумбии.
Эти изменения в законодательстве направлены на защ
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