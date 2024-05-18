KartinaTV рекомендует к просмотру

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В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Сериал «Запасный выход». Премьера!

В новом сезоне преступления становятся еще сложнее, и у больницы появляется загадочный посетитель. Сумеют ли Кедров и Шишков продолжить спасать Сайкина и одновременно раскрыть тайну своего нового знакомого?

Видеотека START – Фильм «Страсти по Матвею»

Робкий алтарник Матвей планирует продолжить семейную традицию, став священником, как его отец и дед. Однако, чтобы возглавить приход нового храма, ему сначала нужно жениться. До венчания остается всего месяц, и Матвей начинает поиски будущей супруги. Все идет не по плану, когда в его жизнь врывается дерзкая художница Агата, совершенно не подходящая под традиционный образ жены священника. Сможет ли Матвей последовать зову сердца или традиции и долг возьмут верх?

Видеотека Premier – Сериал «Универ. 13 лет спустя». Премьера!

Три года спустя после воссоединения героев их жизнь снова кардинально изменилась. Кристина с ребенком уехала в Израиль, а у Антона неожиданно появилась взрослая дочь, о которой он не знал. Измена Майкла разрушила его отношения с Варей, и они разводятся. Валя и Маша столкнулись с финансовыми трудностями: Валя все время проводит на работе, а Маша занимается детьми. Тем временем Кузя возвращается в Москву, чтобы расширить бизнес, хотя у него есть и другие причины для возвращения.

Видеотека START – Мультсериал «Малышарики»

Видеотека START радует юных зрителей красочными эпизодами замечательного мультсериала «Малышарики», рассказывающего о добрых оживших игрушках, которые устраивают настоящие приключения прямо в квартире своей хозяйки. Мир Малышариков представляет собой мир детской фантазии и игры: домашние цветы героям кажутся джунглями и лесами, книги – горами, стол – морем и т.д. Вместе они изучают окружающую среду и знакомятся с различными понятиями: от форм и цветов до вежливых слов и уважения.

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Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

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Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

Напоминаем также адрес, по которым уже сегодня можно приобрести телевизионные карточки от KartinaCanada.com: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC H3X 2H9

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