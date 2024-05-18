Продажи жилья выросли на 10% в апреле

По данным ACI, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи жилья в апреле снизились на 1,7 %, в то время как недавно выставленные на продажу объекты недвижимости выросли на 2,8%, что ознаменовало выход на весенний рынок.

Средняя цена недвижимости, проданной в прошлом месяце, составила 703 446 долларов, что на 1,8% меньше, чем в апреле 2023 года, согласно данным, опубликованным ассоциацией в среду.

Рост продаж на 10,1% в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объясняется длинными пасхальными выходными, отмечает ACI. Страстная пятница и Пасха прошли 29 и 31 марта этого года по сравнению с 7 и 9 апреля прошлого года.

В этом году весна пережила условия, противоположные условиям весеннего сезона 2023 года, говорит старший экономист ACI Шон Кэткарт.

“Апрель 2023 года характеризовался значительным увеличением числа покупателей, возвращающихся на рынок, где количество новых листингов было самым низким за последние 20 лет, тогда как этой весной все было наоборот: было выставлено на продажу большее количество объектов недвижимости, но меньше энтузиазма со стороны спроса » ,- говорится в заявлении.

Замедление ежемесячных продаж и увеличение числа новых регистраций привели к увеличению общего числа объектов недвижимости на рынке на 6,5%, что является вторым по величине ежемесячным приростом за всю историю.

На национальном рынке недвижимости также наблюдается самый высокий уровень запасов с начала пандемии COVID-19: запасы на конец апреля составили 4,2 месяца по сравнению с 3,9 месяцами на конец марта.

Долгосрочное среднее значение составляет около пяти месяцев запасов.

Джейсон Ральф, официальный брокер Royal LePage Team Realty в Оттаве, говорит, что, хотя уровень запасов на его рынке не так высок, как на национальном уровне, относительно сбалансированные условия дают покупателям больше возможностей для ведения переговоров.

« Сбалансированные рынки, как правило, являются местом, где покупатели могут воспользоваться такими условиями, как домашние осмотры и условия финансирования»,-утверждает он в интервью.

По словам Ральфа, сейчас хорошее время для покупок, хотя некоторые по-прежнему опасаются, когда Банк Канады начнет снижать свою ключевую ставку.

« Есть определенные покупатели, которые ждут этого позитивного объявления о снижении процентных ставок, но я вижу, что появляется все больше покупателей», – говорит Ральф.

« У нас было довольно хорошее начало года по сравнению с прошлым годом […] я думаю, что людям становится все более комфортно с теми темпами, с которыми нам придется столкнуться»,-говорит он.

Также в среду канадская ипотечная и жилищная компания (SCHL) опубликовала свои последние данные о вводе в эксплуатацию жилья за апрель, показав, что годовые темпы ввода в эксплуатацию жилья немного снизились на 1% по сравнению с мартом.

Общее снижение произошло на фоне того, что годовые темпы строительства в городских центрах в апреле практически не изменились. SCHL сослалась на то, что жесткие условия заимствования в прошлом году способствовали этой тенденции к снижению.

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