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Новости Ученые из Дании попытались установить взаимосвязь между алкоголизмом и гениальностью
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Ученые из Дании попытались установить взаимосвязь между алкоголизмом и гениальностью

Виктория Христова Май 19, 2024 Новости, Общество Комментарии к записи Ученые из Дании попытались установить взаимосвязь между алкоголизмом и гениальностью отключены 2 Просмотров

Мортен Хессе и его коллеги из Центра исследований Орхусского университета в Дании провели исследование, чтобы выяснить, существует ли связь между гениальностью и алкоголизмом.   

 

Они пришли к выводу, что некоторые творческие личности имеют склонность к риску и могут обращаться к алкоголю в поисках вдохновения.

Однако, это не означает, что употребление алкоголя делает человека гением в искусстве.

Исследование также показало, что творческие способности могут влиять на склонность к алкоголизму.

Однако, пьянство может негативно сказываться на творческих способностях.

В ходе эксперимента участникам предлагали умеренное количество алкоголя, чтобы не вызвать сильного опьянения.

Затем им предлагалось найти связь между непрямо связанными словами и проявить сосредоточенность. Результаты тестов показали, что пьянство снижает творческие способности.

Это исследование помогает лучше понять взаимосвязь между алкоголизмом и гениальностью.

Оно подчеркивает, что алкоголь не является необходимым условием для творчества, а скорее может быть связан с определенными чертами личности и склонностями.

А вот творческие способности могут влиять на склонность к алкоголизму.

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