Ученые из Дании попытались установить взаимосвязь между алкоголизмом и гениальностью

Они пришли к выводу, что некоторые творческие личности имеют склонность к риску и могут обращаться к алкоголю в поисках вдохновения.
Однако, это не означает, что употребление алкоголя делает человека гением в искусстве.
Исследование также показало, что творческие способности могут влиять на склонность к алкоголизму.
Однако, пьянство может негативно сказываться на творческих способностях.
В ходе эксперимента участникам предлагали умеренное количество алкоголя, чтобы не вызвать сильного опьянения.
Затем им предлагалось найти связь между непрямо связанными словами и проявить сосредоточенность. Результаты тестов показали, что пьянство снижает творческие способности.
Это исследование помогает лучше понять взаимосвязь между алкоголизмом и гениальностью.
Оно подчеркивает, что алкоголь не является необходимым условием для творчества, а скорее может быть связан с определенными чертами личности и склонностями.
А вот творческие способности могут влиять на склонность к алкоголизму.
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