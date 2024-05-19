Ученые из Дании попытались установить взаимосвязь между алкоголизмом и гениальностью

Мортен Хессе и его коллеги из Центра исследований Орхусского университета в Дании провели исследование, чтобы выяснить, существует ли связь между гениальностью и алкоголизмом.

Они пришли к выводу, что некоторые творческие личности имеют склонность к риску и могут обращаться к алкоголю в поисках вдохновения.

Однако, это не означает, что употребление алкоголя делает человека гением в искусстве.

Исследование также показало, что творческие способности могут влиять на склонность к алкоголизму.

Однако, пьянство может негативно сказываться на творческих способностях.

В ходе эксперимента участникам предлагали умеренное количество алкоголя, чтобы не вызвать сильного опьянения.

Затем им предлагалось найти связь между непрямо связанными словами и проявить сосредоточенность. Результаты тестов показали, что пьянство снижает творческие способности.

Это исследование помогает лучше понять взаимосвязь между алкоголизмом и гениальностью.

Оно подчеркивает, что алкоголь не является необходимым условием для творчества, а скорее может быть связан с определенными чертами личности и склонностями.

А вот творческие способности могут влиять на склонность к алкоголизму.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.