В Канаде противники гендеров были названы угрозой национальной безопасности, так как, по мнению Канадской службы безопасности и разведки (CSIS), они могут прибегнуть к насилию по идеологическим мотивам.

Организация отметила, что антигендерное движение представляет серьезную угрозу для страны, хотя лишь небольшая часть его сторонников готова к насилию.

В годовом отчете CSIS также упомянули, что акторы, исповедующие антигендерные взгляды, могут быть вдохновлены предыдущими нападениями, такими как нападение на Университет Ватерлоо, и совершить собственные акты насилия. Организация предупредила о возможности направления этого насилия против 2SLGBTQIA+ или других групп, связанных с гендерной идеологией.

Хотя CSIS признала, что антигендерное движение представляет угрозу национальной безопасности, она также отметила, что лишь небольшая часть его сторонников готова к серьезному насилию. Организация ссылается на данные и доказательства, чтобы подкрепить свои выводы о потенциальной опасности, которую представляют противники гендеров в Канаде.

Затем CSIS считает, что у канадцев, которые имеют проблемы с гендерной идеологией, мотивацией являются “убеждения, проистекающие из женоненавистничества, гомофобии, трансфобии, религиозных интерпретаций, теорий заговора или общего страха перед социокультурными изменениями”.

Следует отметить, что в Канаде правительство активно продвигает гендерную повестку гражданам. Например, премьер-министр Канады Джастин Трюдо часто вмешивается в образовательную сферу и требует защиты гендерной идеологии в школьной системе, а также замены родительских прав гендерной изменчивостью.

В рамках своего плана по продвижению гендерных вопросов правительство Трюдо выделило $1,1 млн на “фонд чистки”, который направлен на борьбу с родителями, выступающими против гендерной идеологии и идеологического воздействия на их детей ЛГБТК.

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