Крупнейшая в мире молочная компания запустила бренд растительного молока

Крупнейшая в мире молочная компания, Lactalis Canada, представила новый бренд растительного молока. Это дочерняя компания французского молочного гиганта, которая превратила одно из своих предприятий в полностью веганский центр.

Новый бренд под названием Enjoy включает в себя шесть напитков, таких как овсяное, миндальное и ореховое молоко. Он не содержит сахара и животного белка.

Запуск Enjoy позволяет Lactalis Canada расширить свое предложение на растительной основе и удовлетворить растущий спрос потребителей на такие продукты, которые не только вкусные, но и положительно влияют на здоровье.

Бренд Enjoy также сертифицирован как без ГМО и глютена, без использования искусственных добавок.

Президент и генеральный директор Lactalis Canada, Марк Тейлор, выразил радость по поводу запуска нового бренда и отметил, что он дополняет уже обширный портфель компании, который насчитывает 20 знаковых потребительских брендов.

Он также подчеркнул, что новый бренд Enjoy отвечает растущим потребительским требованиям и предпочтениям, предлагая растительные варианты с прекрасным вкусом.

Компания уделяет внимание здоровью потребителей, поэтому продукты Enjoy сертифицированы как без ГМО и глютена, без искусственных красителей, консервантов или ароматизаторов», — сказала Натали Кассон, генеральный директор подразделения напитков Lactalis Canada.

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