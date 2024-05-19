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Новости Глава разведки Канады предостерег граждан от использования TikTok
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ТикТок - быть или не быть?

Глава разведки Канады предостерег граждан от использования TikTok

Виктория Христова Май 19, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Глава разведки Канады предостерег граждан от использования TikTok отключены 1 Просмотров

 Глава канадской разведки выразил серьезные опасения относительно использования приложения TikTok, указав на возможные угрозы конфиденциальности и безопасности данных пользователей

. Он подчеркнул, что информация, собранная TikTok, может быть доступна правительству Китая, что вызывает серьезные тревоги в отношении защиты личной информации граждан.

Давид Виньо также отметил, что стратегия Китая включает в себя использование аналитики больших данных и развитие искусственного интеллекта для получения информации о пользователях со всего мира. Это подтверждает необходимость принятия мер по защите данных и приватности граждан, особенно в контексте использования приложений, связанных с китайскими компаниями.

Несмотря на опровержение со стороны представителя TikTok, заявившего, что данные канадских пользователей не передаются китайскому правительству, предупреждение главы канадской разведки остается актуальным. В свете усилий США по регулированию приложения TikTok, вопросы безопасности и конфиденциальности данных остаются приоритетными для многих стран, включая Канаду.

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