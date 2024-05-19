Илона Маска удивило обилие зарубежных товаров в РФ на фоне санкций

Илона Маска заинтересовало большое количество зарубежных товаров, которые можно найти в магазинах России, несмотря на введенные санкции против страны.

Он выразил свое удивление в социальной сети X, поделившись видео, снятым в РФ.

Под одним из видео, опубликованным пользователем соцсети, Маск написал: «Интересно».

На кадрах видно, что зарубежная продукция доступна в России, несмотря на санкции.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что экономика РФ продолжает расти, несмотря на масштабные санкции со стороны Запада.

Также было отмечено, что в России увеличилась заработная плата, а безработица достигла рекордно низкого уровня.

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