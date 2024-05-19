Канаде нужны более длительные сроки продления ипотеки: Дежарден

Дежарден сказал, что долгосрочные ипотечные продукты должны стать гораздо более доступными в Канаде, чтобы помочь домовладельцам избежать разрушительных “платежных потрясений”.

Согласно отчету Дежардена, введение ипотечных кредитов с более длительными сроками продления, в частности, 10-летних ипотечных кредитов, может помочь сдержать платежные потрясения, с которыми сталкиваются домохозяйства при возобновлении задолженности после повышения процентных ставок.

“Если бы возможность получения ипотечного кредита сроком на 10 лет была более распространенной и привлекательной, платежный шок был бы более управляемым для домохозяйств, которые выбрали его”, ‑ пишут в отчете экономист из Desjardins Джимми Джин и макроэкономический стратег Тьяго Фигейредо.

Отсутствие долгосрочных фиксированных опций делает канадских домовладельцев чрезмерно уязвимыми в случае резкого повышения процентных ставок, как это было в прошлом году. С начала 2022 года около половины непогашенных ипотечных кредитов были продлены по более высоким ставкам.

“Канадское правительство сейчас вынуждено призывать кредиторов проявлять снисходительность к заемщикам, столкнувшимся с шоком от возобновления ипотеки”, – заявили экономисты Desjardins. “Возможно, в этом призыве не было бы необходимости, если бы изначально существовали более качественные продукты”.

В то время как ипотека на 30 лет широко распространена в США, в Канаде она так и не прижилась, отчасти потому, что домохозяйства традиционно предпочитали пользоваться преимуществами снижения ставок, чаще продлевая срок действия. В настоящее время на рынке преобладают краткосрочные ипотечные кредиты сроком на пять лет и менее.

“Канадцы тратят большую часть своих доходов на обслуживание долгового бремени, чем во многих других странах, в условиях глобального роста стоимости заимствований”, – отмечают авторы исследования.

Одна из причин, по которой более короткие сроки стали широко распространены, заключается в том, что процентные ставки снижались в течение 40 лет до пандемии, что побудило домохозяйства выбирать ипотечные кредиты с более частым снижением ставок.

Чтобы сделать условия ипотечного кредитования на десять лет более доступными, Дежарден рекомендует внести изменения в законодательство, ограничивающие штрафные санкции за досрочное погашение кредитов сроком более пяти лет. Они также призывают к развитию рынка ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, и увеличению выпуска облигаций с покрытием, чтобы помочь с финансированием.

“Если будут созданы условия для развития этого рынка, конкурентное давление, естественно, подтолкнет кредиторов в этом направлении”, – сказал Джин. “Это также в их интересах с точки зрения управления рисками”.

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