Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости В Мире В Тель-Авиве полицейские использовали водометы и конницу для разгона митингующих

В Тель-Авиве полицейские использовали водометы и конницу для разгона митингующих

Степан Артемьевский Май 19, 2024 В Мире, Новости Комментарии к записи В Тель-Авиве полицейские использовали водометы и конницу для разгона митингующих отключены 2 Просмотров

Израильская полиция применила водометы и конные отряды для разгона незаконной акции протеста в Тель-Авиве против правительства.

 

Участники митинга требовали освободить заложников из сектора Газа, что привело к столкновениям с полицией и массовым задержаниям.

В конце апреля в Израиле прошла волна массовых демонстраций протеста.

Один из крупнейших митингов состоялся возле правительственных зданий в Тель-Авиве, где участники требовали от властей принять условия сделки, предложенные палестинскими радикалами для освобождения заложников в Газе.

Также было высказано требование провести досрочные выборы из-за ситуации с заложниками.

В это же время в США прошла волна пропалестинских митингов, в которых приняли участие студенты ведущих университетов страны.

Например, студенты Колумбийского университета, захватившие корпус, были угрожены исключением из учебного заведения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*