В Тель-Авиве полицейские использовали водометы и конницу для разгона митингующих

Участники митинга требовали освободить заложников из сектора Газа, что привело к столкновениям с полицией и массовым задержаниям.
В конце апреля в Израиле прошла волна массовых демонстраций протеста.
Один из крупнейших митингов состоялся возле правительственных зданий в Тель-Авиве, где участники требовали от властей принять условия сделки, предложенные палестинскими радикалами для освобождения заложников в Газе.
Также было высказано требование провести досрочные выборы из-за ситуации с заложниками.
В это же время в США прошла волна пропалестинских митингов, в которых приняли участие студенты ведущих университетов страны.
Например, студенты Колумбийского университета, захватившие корпус, были угрожены исключением из учебного заведения.
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