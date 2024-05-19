В Тель-Авиве полицейские использовали водометы и конницу для разгона митингующих

Израильская полиция применила водометы и конные отряды для разгона незаконной акции протеста в Тель-Авиве против правительства.

Участники митинга требовали освободить заложников из сектора Газа, что привело к столкновениям с полицией и массовым задержаниям.

В конце апреля в Израиле прошла волна массовых демонстраций протеста.

Один из крупнейших митингов состоялся возле правительственных зданий в Тель-Авиве, где участники требовали от властей принять условия сделки, предложенные палестинскими радикалами для освобождения заложников в Газе.

Также было высказано требование провести досрочные выборы из-за ситуации с заложниками.

В это же время в США прошла волна пропалестинских митингов, в которых приняли участие студенты ведущих университетов страны.

Например, студенты Колумбийского университета, захватившие корпус, были угрожены исключением из учебного заведения.

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