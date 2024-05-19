WADA: 90% спортсменов США не находятся под действием кодекса

На заседании совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), глава организации Витольд Банька заявил, что около 90% спортсменов из США не подпадают под действие антидопингового кодекса.

Он также отметил, что из тех спортсменов, которые находятся под действием кодекса, около 31% не прошли допинг-тестирование.

Эти заявления вызвали обращение антидопингового агентства США (USADA) с требованием провести детальное расследование инцидента с допинг-контролем китайских пловцов и пересмотреть деятельность ВАДА.

Таким образом, Витольд Банька подчеркнул, что большинство американских спортсменов не подпадает под антидопинговый кодекс, что вызвало обеспокоенность со стороны антидопингового агентства США.

В своем обращении, USADA призвала провести тщательное расследование инцидента с допинг-контролем китайских пловцов и пересмотреть деятельность ВАДА.

Эти заявления свидетельствуют о возможных проблемах в системе антидопингового контроля и необходимости принятия соответствующих мер для обеспечения честной и справедливой игры в спорте.

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