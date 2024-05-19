Мужчине предъявлены обвинения в убийстве 55-летней женщины в Монреале

Полиция была вызвана в субботу вечером в квартиру в районе Виллере-Сен-Мишель-Парк-Экстенсион, где они обнаружили жертву со смертельными ранениями верхней части тела.
Представитель полиции Жан-Пьер Брабант сообщил, что подозреваемый, 71-летний мужчина, пришел в полицейский участок с повинной.
По словам Брабанта, мужчина является бывшим мужем или партнером женщины и был арестован в участке.
Ожидается, что позже сегодня он предстанет перед судом для предъявления обвинений, которые будут установлены прокуратурой Квебека.
Полиция установила большой периметр безопасности за пределами резиденции и заявила, что по состоянию на утро воскресенья расследование смерти все еще продолжается.
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