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Новости Двое молодых людей, 18 и 20 лет, арестованы по подозрению в нанесении ножевых ранений в Сент-Анри
Нож, с которым "пришли в гости" к Дугу Форду. Фото полиции Торонто

Двое молодых людей, 18 и 20 лет, арестованы по подозрению в нанесении ножевых ранений в Сент-Анри

Степан Артемьевский Май 19, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Двое молодых людей, 18 и 20 лет, арестованы по подозрению в нанесении ножевых ранений в Сент-Анри отключены 0 Просмотров

Двое молодых людей были арестованы в связи с нанесением ножевых ранений 27-летнему мужчине, который был убит в субботу.

 

Представитель полиции Монреаля (SPVM) Кэролайн Шеврефил сообщила, что в воскресенье были арестованы эти двое молодых людей.

“Двое подозреваемых должны предстать перед судом Квебека в режиме видеоконференции сегодня днем”, – сказал Шеврефис, добавив, что королевский прокурор (DPCP) определит, какие обвинения им будут предъявлены.

Арест был произведен после того, как в многоквартирном доме на улице Сент-Антуан в районе Сент-Анри был убит мужчина.

Следователи сообщили, что ссора и нападение произошли во время вечеринки ранним утром.

Пострадавший был доставлен в больницу с ножевыми ранениями в верхнюю часть тела и там скончался.

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