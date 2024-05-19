Двое молодых людей, 18 и 20 лет, арестованы по подозрению в нанесении ножевых ранений в Сент-Анри

Двое молодых людей были арестованы в связи с нанесением ножевых ранений 27-летнему мужчине, который был убит в субботу.

Представитель полиции Монреаля (SPVM) Кэролайн Шеврефил сообщила, что в воскресенье были арестованы эти двое молодых людей.

“Двое подозреваемых должны предстать перед судом Квебека в режиме видеоконференции сегодня днем”, – сказал Шеврефис, добавив, что королевский прокурор (DPCP) определит, какие обвинения им будут предъявлены.

Арест был произведен после того, как в многоквартирном доме на улице Сент-Антуан в районе Сент-Анри был убит мужчина.

Следователи сообщили, что ссора и нападение произошли во время вечеринки ранним утром.

Пострадавший был доставлен в больницу с ножевыми ранениями в верхнюю часть тела и там скончался.

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