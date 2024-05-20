Пожилой мужчина проводит первую художественную выставку в канун своего 90-летия

В свои почти 89 лет Эмиль Шамье – отец, дедушка, бизнесмен на пенсии, а ныне художник. “Я провел 48 лет своей жизни, развлекаясь”, – сказал он.

Он сказал, что все еще веселится, воплощая мечту всей своей жизни – стать художником. Он подходит к своей работе с детским удивлением.

“Если бы мне понадобилось вдохновение, чтобы рисовать, первое, что я бы сделал, – это включил музыку. Я бы танцевал, а потом мог бы рисовать вечно”.

Его творения красочны и выразительны.

Глядя на его полотна, может быть, трудно поверить, что четыре года назад у него была диагностирована дегенерация желтого пятна.

“Потеря зрения привела к обострению других органов чувств. Не только слуха, обоняния, вкуса и осязания, но и шестого чувства”, – сказал Шейми.

Это шестое чувство побудило его создать и теперь продемонстрировать свои работы на предстоящем вернисаже.

Владелица галереи Корин Ассераф сказала, что для нее большая честь демонстрировать творения Шами.

Шутки в сторону, выставка уже готова. “Это дает мне возможность даже самому увидеть то, что было создано”, – сказал автор.

Он отдает часть вырученных средств фонду Cedars Cancer Foundation после своей собственной борьбы с раком полости рта в 2015 году.

“Я очень рад это сделать, потому что они делают отличную работу”, – сказал Шейми. Девизом Шейми всегда было “не останавливайся на достигнутом”.

Шейми говорит, что мечты могут сбываться. “Никогда не поздно, это точно”.

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