Пожилой мужчина проводит первую художественную выставку в канун своего 90-летия

Он сказал, что все еще веселится, воплощая мечту всей своей жизни – стать художником. Он подходит к своей работе с детским удивлением.
“Если бы мне понадобилось вдохновение, чтобы рисовать, первое, что я бы сделал, – это включил музыку. Я бы танцевал, а потом мог бы рисовать вечно”.
Его творения красочны и выразительны.
Глядя на его полотна, может быть, трудно поверить, что четыре года назад у него была диагностирована дегенерация желтого пятна.
“Потеря зрения привела к обострению других органов чувств. Не только слуха, обоняния, вкуса и осязания, но и шестого чувства”, – сказал Шейми.
Это шестое чувство побудило его создать и теперь продемонстрировать свои работы на предстоящем вернисаже.
Владелица галереи Корин Ассераф сказала, что для нее большая честь демонстрировать творения Шами.
Шутки в сторону, выставка уже готова. “Это дает мне возможность даже самому увидеть то, что было создано”, – сказал автор.
Он отдает часть вырученных средств фонду Cedars Cancer Foundation после своей собственной борьбы с раком полости рта в 2015 году.
“Я очень рад это сделать, потому что они делают отличную работу”, – сказал Шейми. Девизом Шейми всегда было “не останавливайся на достигнутом”.
Шейми говорит, что мечты могут сбываться. “Никогда не поздно, это точно”.
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