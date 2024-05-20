Квебекские либералы выступили с инициативой по борьбе с наркотиками

Инициатор этой инициативы, официальный оппозиционный критик общественной безопасности Дженнифер Маккароне, считает, что употребление наркотиков и последующие изнасилования на свиданиях является бедствием, и утверждает, что встречала нескольких молодых женщин, которые стали жертвами таких приемов.
“Наркотики для изнасилования на свидании” относятся к веществам, которые вводятся без ведома человека, таким как ГОМК, особенно на вечеринках, в барах и ресторанах.
В сентябре прошлого года правительство коалиции “Авенир Квебек” (CAQ) использовало свое большинство, чтобы заблокировать разработку провинциального плана по борьбе с такими наркотиками, предложенного PLQ, объяснив это тем, что в июне прошлого года оно уже объявило об одиннадцати мерах, касающихся этих веществ.
За несколько месяцев до этого отказа либеральное Национальное объединение Вестмаунта-Сент-Луиса представило петицию в поддержку такого плана, которую подписали 425 человек.
Теперь PLQ обращается к CSSS с просьбой создать парламентскую комиссию, которая позволила бы потерпевшим, экспертам и представителям адвокатской индустрии изучить этот вопрос.
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