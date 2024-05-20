Бизнесмен из Монреаля написал резкое письмо правительству с просьбой позаботиться о бездомных

Он говорит, что имели место взломы, акты вандализма, а его арендаторам угрожали.
“Мы не можем продолжать в том же духе”, – сказал Сергакис.
Бизнесмен написал открытое письмо премьер-министру Франсуа Лего, мэру Монреаля Валери Плант и начальнику полиции Монреаля Фади Дагеру.
Сергакис говорит, что они не способны выполнять то, что он считает своим моральным и политическим долгом, – заботиться о бездомных в городе.
“Они страдают прямо сейчас, потому что жизнь довела их до крайности, и они страдают, и кто-то должен им помочь, и правительство должно это сделать”, – сказал Сергакис.
В своем письме Сергакис оценивает, что в Монреале 6000 человек спят на улицах.
Президент и исполнительный директор Old Brewery Mission Джеймс Хьюз (James Hughes) говорит, что предположение о количестве людей не так уж далеко от реального, и с 2018 года оно продолжает расти.
“Проблем больше, чем мы когда-либо видели раньше. Я думаю, что растет число случаев употребления опиоидов, проблем, связанных с психическими заболеваниями и отсутствием доступа к медицинским услугам”, – сказал Хьюз.
Хьюз согласен с тем, что правительству всех уровней необходимо делать больше. Но он также призывает арендодателей, включая Сергакиса, принять участие в решении проблемы.
“Сделайте свой жилой фонд доступным и для действительно бедных людей. Сотрудничайте с такими местами, как the Old Brewery, и нашими партнерами, чтобы попытаться открыть двери, чтобы эти люди могли попасть в свои собственные жилые помещения, и тогда на улице будет меньше людей”, – сказал Хьюз в интервью CTV News.
В заявлении, отправленном CTV News по электронной почте, говорится: “…Монреаль никогда не задействовал столько ресурсов в борьбе с бездомностью, уязвимостью и безопасностью. Наша команда EMMIS расширяется, и смешанные команды SPVM играют ключевую роль”.
А Министерство социальных служб Квебека пишет: “…столкнувшись со сложной и растущей ситуацией с бездомностью в Монреале, наше правительство в последние годы сделало значительные инвестиции для поддержки деятельности сети здравоохранения и партнерских организаций”…мы продолжим работать вместе со всеми вовлеченными партнерами”.
Защитники прав бездомных говорят, что для поиска решений потребуется множество партнеров. Сергакис говорит, что готов сотрудничать.
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