ИИ поможет канадцам экономить энергию в домах

Канадские учёные разработали технологию с использованием искусственного интеллекта, которая поможет определить и классифицировать участки потери тепла в домах. Проведя исследования в канадских прериях, ученые выявили 28 проблемных зон в многоквартирном здании, среди которых наиболее серьезные находились на стыках стен и окон.

Энергетические затраты на отопление могут быть снижены на 25%, если устранить хотя бы 70% утечек тепла. Улучшенный тепловизор с искусственным интеллектом позволит оперативно и автоматически выявлять проблемные зоны.

С использованием данных технологий и методов искусственного интеллекта, ученые смогли разработать специальные алгоритмы для быстрого выявления и классификации участков потерь тепла. Это позволит существенно улучшить энергоэффективность многоквартирных зданий и сократить затраты на отопление. Благодаря новым возможностям тепловизора, специалисты смогут оперативно принимать меры по устранению проблемных зон, что приведет к значительной экономии энергии и снижению вредного влияния на окружающую среду.

Использование искусственного интеллекта в данной области также способствует повышению уровня комфорта для жителей зданий, так как устранение утечек тепла позволит поддерживать оптимальную температуру в помещениях. Это не только снизит расходы на отопление, но и улучшит условия проживания людей, обеспечивая им теплый и уютный дом. Такие инновационные технологии открывают новые перспективы в области энергоэффективности и устойчивого развития, способствуя созданию более экологичной среды проживания.

Благодаря постоянному совершенствованию и расширению возможностей искусственного интеллекта, будущее развитие энергоэффективности зданий обещает стать еще более прогрессивным. Новые технологии позволят не только выявлять и устранять утечки тепла, но и предсказывать возможные проблемы заранее, обеспечивая более эффективное управление ресурсами и сокращение затрат на энергию. Это открывает перспективы для создания более устойчивых городов и зданий, способствуя сбережению окружающей среды и улучшению качества жизни людей.

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