Мэр Монреаля ставит под сомнение обоснованность повышения платы за обучение в Квебеке

Мэр Монреаля ставит под сомнение повышение платы за обучение в Квебеке, поскольку в английских университетах наблюдается снижение числа поданных документов.

Количество заявок в университеты Конкордия и Макгилл сократилось, поскольку Квебек планирует продолжить повышение платы за обучение в английских университетах.

Меньше студентов из других провинций подают заявления по сравнению с прошлым годом, и в среду мэр Монреаля Валери Плант поставила под сомнение обоснованность противоречивых планов провинции.

В McGill количество заявлений для студентов из других провинций сократилось на 22 процента, а для иностранных студентов – на 7 процентов.

Между тем, в Concordia количество заявлений для студентов из Квебека сократилось на 5%. Для студентов из других провинций этот показатель намного выше – 27%. Количество заявлений для иностранных студентов сократилось на 10%.

“Это чрезвычайно тревожно. И, к сожалению, это в значительной степени то, что мы прогнозировали и пытались объяснить правительству осенью, когда они объявляли о своем намерении увеличить плату за обучение”, – сказал президент Concordia Грэм Карр.

Министр высшего образования Паскаль Дери призывает к осторожности, поскольку подача заявлений и зачисление – разные вещи.

“Прямо сейчас мы говорим о приеме. Есть ограничение, 1 марта для приема, а затем мы должны увидеть регистрацию. Поэтому нам нужно убедиться, что мы все будем осторожны с цифрами. Я позабочусь о том, чтобы в конечном итоге мы увидели цифры [зачисления”, – сказал министр.

Но Карр говорит, что это снижение беспрецедентно.

“Трудно представить, что в марте появится что-то, что преодолеет 27-процентный разрыв. Вы знаете, если бы мы говорили о разрыве в 2 или 3 процента, и это было бы нормальным колебанием, которое мы могли бы наблюдать в цикле регистрации от одного года к следующему”, – сказал он.

Квебек планирует повысить плату за обучение для студентов из других провинций на 3000 долларов, несмотря на то, что экспертный комитет рекомендует не повышать плату за обучение.

“Только в денежном аспекте мы расходимся во мнениях, мы не согласны с тем, что студент должен платить больше, чтобы поступить сюда, в английский университет, чем во французский”, – сказал Эрик Тессье, президент Консультативного комитета по финансовой доступности учебных заведений (CCAFE).

Мэр Плант говорит, что, поскольку Бишопский университет получил освобождение, эти повышения платы за обучение ощущаются как атака на Монреаль.

“Я не понимаю, почему правительство решило исключить Бишопс из этого законопроекта, но он будет применяться к университетам Монреаля. Я не понимаю. Мне нужно получить объяснение. Итак, почему?” – заявил мэр в среду.

Дери говорит, что продолжит сотрудничать с обоими университетами.

McGill и Concordia объявили о стипендиях, чтобы компенсировать повышение платы за обучение, но обе школы ожидают потери десятков миллионов долларов в результате планов правительства.