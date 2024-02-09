Ford представил обновленный кроссовер Puma 2024 года

Автомобилестроительный гигант Ford радует любителей кроссоверов новинкой – обновленным Ford Puma 2024 года. Модель получила несколько привлекательных изменений, которые сделали ее еще более современной и стильной.

Первое, на что обращает внимание, это обновленная передняя часть автомобиля. Теперь на гордой эмблеме Ford можно увидеть самые последние технологические разработки, а новые фары с эффектными дневными ходовыми огнями добавляют образу динамизма и яркости. Дизайнеры также поработали над вариантами комплектации – кроссовер Titanium получил гламурную решетку радиатора без хромовых акцентов, тогда как версия ST-Line впечатляет более агрессивным передним бампером. Еще одно заметное изменение – обновленная цветовая гамма, включающая в себя модный серый цвет “Cactus Grey”.

И если экстерьер претерпел некоторые изменения, то интерьер был полностью преобразован. Центральная консоль получила свежий дизайн с элегантными изгибами, освобождая место от ненужных деталей. Вентиляционные отверстия стали более изящными, а новое рулевое колесо с двойными спицами добавляет элегантности и комфорта. Но главным нововведением стало увеличение цифровой панели приборов до 12,8 дюймов, что позволяет водителю настроить ее на нужную информацию и оставаться в курсе всех процессов в автомобиле.

Под капотом Ford Puma 2024 года можно найти 1,0-литровый трехцилиндровый двигатель EcoBoost, который доступен в двух вариантах мощности – 123 лошадиные силы и 153 лошадиные силы. В комплектации менее мощной версии предлагается шестиступенчатая механическая коробка передач или семиступенчатый автомат с двойным сцеплением, а более мощная версия оснащена только автоматической коробкой передач.

Новый Ford Puma 2024 года – это результат усердной работы и безупречного стиля компании Ford. Он обещает стать гордостью владельцев и привлечь новых поклонников своим эффектным внешним видом и современными техническими характеристиками.