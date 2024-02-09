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Новости Субсидии на строительство более экологичных домов становятся все более популярными
Фото: https://ria.ru/

Субсидии на строительство более экологичных домов становятся все более популярными

Виктория Христова Фев 9, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 24 Просмотров

Поскольку уже получено более полумиллиона заявок на получение канадского гранта на строительство более экологичных домов, программа приближается к своему бюджету в 2,6 миллиарда долларов.

 

Таким образом, сайт для новых заявок закроется в ближайшие две недели, заявил в понедельник министр энергетики Джонатан Уилкинсон.

Компания Enbridge Gas, которая сотрудничает с федеральным правительством для реализации программы грантов в Онтарио, уже закрыла свой собственный сайт заявок в понедельник.

« Несомненно, он оказался более популярным, чем мы ожидали», – сказал Уилкинсон в интервью.

Министр объяснил, что, по его мнению, стоимость жизни частично стимулирует спрос, поскольку стоимость энергии растет, а субсидии доступны, чтобы помочь снизить некоторые из этих затрат с течением времени.

Министерство природных ресурсов Канады заявило, что в среднем получатели грантов будут экономить около 386 долларов в год на счетах за электроэнергию.

Он добавил, что разрабатывается второй этап программы, чтобы сделать ее более доступной для семей с низким и средним уровнем дохода.

Грант был объявлен в декабре 2020 года, и г-н Уилкинсон объявил, что ожидается, что заявки будут открыты примерно до конца 2024 года.

Семьи, которые уже подали заявку, должны до 2027 года заполнить форму, необходимую для получения гранта.

К концу января почти 550 000 семей подали заявки на этот грант, который предлагает до 5000 долларов на экологически чистый ремонт, такой как установка тепловых насосов и солнечных батарей, улучшение окон или добавление улучшенной изоляции.

Дополнительные 600 долларов доступны для покрытия расходов на внутренний энергетический аудит, необходимый в рамках процесса подачи заявки.

Министерство природных ресурсов Канады сообщило в понедельник, что интерес к гранту увеличился за последние несколько месяцев.

В течение трех лет в среднем ежедневно поступало около 475 заявок. К ноябрю эта цифра достигла 830 человек в день, а к январю выросла до 1200 человек в день.

На данный момент на основе заполненных заявок было предоставлено 165 000 грантов. Онтарио составляет треть от этого числа, а Квебек-пятую часть.

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