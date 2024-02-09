Субсидии на строительство более экологичных домов становятся все более популярными

Таким образом, сайт для новых заявок закроется в ближайшие две недели, заявил в понедельник министр энергетики Джонатан Уилкинсон.
Компания Enbridge Gas, которая сотрудничает с федеральным правительством для реализации программы грантов в Онтарио, уже закрыла свой собственный сайт заявок в понедельник.
« Несомненно, он оказался более популярным, чем мы ожидали», – сказал Уилкинсон в интервью.
Министр объяснил, что, по его мнению, стоимость жизни частично стимулирует спрос, поскольку стоимость энергии растет, а субсидии доступны, чтобы помочь снизить некоторые из этих затрат с течением времени.
Министерство природных ресурсов Канады заявило, что в среднем получатели грантов будут экономить около 386 долларов в год на счетах за электроэнергию.
Он добавил, что разрабатывается второй этап программы, чтобы сделать ее более доступной для семей с низким и средним уровнем дохода.
Грант был объявлен в декабре 2020 года, и г-н Уилкинсон объявил, что ожидается, что заявки будут открыты примерно до конца 2024 года.
Семьи, которые уже подали заявку, должны до 2027 года заполнить форму, необходимую для получения гранта.
К концу января почти 550 000 семей подали заявки на этот грант, который предлагает до 5000 долларов на экологически чистый ремонт, такой как установка тепловых насосов и солнечных батарей, улучшение окон или добавление улучшенной изоляции.
Дополнительные 600 долларов доступны для покрытия расходов на внутренний энергетический аудит, необходимый в рамках процесса подачи заявки.
Министерство природных ресурсов Канады сообщило в понедельник, что интерес к гранту увеличился за последние несколько месяцев.
В течение трех лет в среднем ежедневно поступало около 475 заявок. К ноябрю эта цифра достигла 830 человек в день, а к январю выросла до 1200 человек в день.
На данный момент на основе заполненных заявок было предоставлено 165 000 грантов. Онтарио составляет треть от этого числа, а Квебек-пятую часть.