Мужчина, убивший подростка в 2000 году, совершил самоубийство

Полиция расследует возможное самоубийство в среду после того, как в одной из квартир Лаваля были обнаружены тела отца и сына.

Сыном был 43-летний Ричард Жермен, подтвердил источник CTV News. Его отцу было 67 лет. Это тот самый Ричард Жермен, который был осужден за убийство 15-летней девочки в 2000 году, сообщил другой источник Noovo Info.

“Сегодня около 10 часов утра департамент полиции Монреаля попросил нас прийти и проверить состояние здоровья жителя здания на улице Орли в Лаваль-де-Рапид. К сожалению, на стук никто не открывал, и когда полиция проникла в квартиру, мы обнаружили два бездыханных тела”, – заявила представитель полиции Лаваля Стефани Бешара.

В 2000 году тогдашнему 20-летнему Жермену было предъявлено обвинение в убийстве первой степени в результате нанесения ножевых ранений его девушке, 15-летней Кристель Лавин. Жермен пытался покончить с собой после ее смерти, но выжил.

Прокурор требовал признать его виновным по смягченным обвинениям в убийстве второй степени и приговорить к заключению без возможности условно-досрочного освобождения на 11 лет. Суд согласился с этим. Выйдя на свободу, Жермен прожил всего два года.