Мужчина из Лаваля крупно оштрафован за превышение скорости

Департамент полиции Квебека отмечает, что скорость является одной из ведущих причин смертельных столкновений на дорогах Квебека.

23-летний мужчина из Лаваля получил солидный штраф за превышение скорости. Полиция поймала его за рулем автомобиля, который несся со скоростью, превышающую норму более чем в два раза.

Полиция Квебека (SQ) сообщает, что в четверг в 1:30 утра на шоссе 15 в Монреале было зафиксировано движение транспортного средства со скоростью 209 километров в час в зоне, где максимальное ограничение составляет 100 километров в час.

У водителя, которого сопровождал пассажир в автомобиле, не было действительных водительских прав, и ему был выписан штраф. Транспортное средство также было арестовано на 30 дней.

Итог такого крутого виража: 3015 долларов и 24 штрафных балла за превышение скорости.

Департамент полиции Квебека отмечает, что скорость является одной из ведущих причин смертельных столкновений на дорогах Квебека.