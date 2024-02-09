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Новости Мужчина из Лаваля крупно оштрафован за превышение скорости
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Полиция Лаваля. Фото из архива газеты Девуар.

Мужчина из Лаваля крупно оштрафован за превышение скорости

Виктория Христова Фев 9, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 27 Просмотров

Департамент полиции Квебека отмечает, что скорость является одной из ведущих причин смертельных столкновений на дорогах Квебека.

23-летний мужчина из Лаваля получил солидный штраф за превышение скорости. Полиция поймала его за рулем автомобиля, который несся со скоростью, превышающую норму более чем в два раза.

Полиция Квебека (SQ) сообщает, что в четверг в 1:30 утра на шоссе 15 в Монреале было зафиксировано движение транспортного средства со скоростью 209 километров в час в зоне, где максимальное ограничение составляет 100 километров в час.

У водителя, которого сопровождал пассажир в автомобиле, не было действительных водительских прав, и ему был выписан штраф. Транспортное средство также было арестовано на 30 дней.

Итог такого крутого виража: 3015 долларов  и 24 штрафных балла за превышение скорости.

Департамент полиции Квебека отмечает, что скорость является одной из ведущих причин смертельных столкновений на дорогах Квебека.

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