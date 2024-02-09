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Новости Google запустит новый инструмент защиты приложений для Android

Google запустит новый инструмент защиты приложений для Android

Виктория Христова Фев 9, 2024 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Оставить комментарий 26 Просмотров

Google объявила о разработке и тестировании нового инструмента защиты от вредоносных приложений для операционной системы Android.

По словам экспертов компании, приложения, загружаемые из ненадежных источников, будут автоматически сканироваться и анализироваться на запрашиваемые разрешения.

Если приложение вызывает подозрение в мошеннической деятельности, установка будет прерываться, а пользователь получит уведомление.

Эта новая система защиты будет в первую очередь оценивать необходимость запрашиваемых приложением разрешений, таких как доступ к SMS или возможность совершения звонков от имени пользователя.

Специалисты Google ссылались на доклад, согласно которому 78% пользователей мобильных устройств каждый год сталкиваются с мошенничеством, что приводит к потере свыше 1 триллиона долларов.

Первоначальные испытания нового инструмента будут проведены в Сингапуре, а затем его функционал будет распространен на устройства с Android по всему миру.

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