Google запустит новый инструмент защиты приложений для Android

Google объявила о разработке и тестировании нового инструмента защиты от вредоносных приложений для операционной системы Android.

По словам экспертов компании, приложения, загружаемые из ненадежных источников, будут автоматически сканироваться и анализироваться на запрашиваемые разрешения.

Если приложение вызывает подозрение в мошеннической деятельности, установка будет прерываться, а пользователь получит уведомление.

Эта новая система защиты будет в первую очередь оценивать необходимость запрашиваемых приложением разрешений, таких как доступ к SMS или возможность совершения звонков от имени пользователя.

Специалисты Google ссылались на доклад, согласно которому 78% пользователей мобильных устройств каждый год сталкиваются с мошенничеством, что приводит к потере свыше 1 триллиона долларов.

Первоначальные испытания нового инструмента будут проведены в Сингапуре, а затем его функционал будет распространен на устройства с Android по всему миру.