Три подозрительных пожара в Монреале, спустя несколько дней после многочисленных случаев поджогов

Полиция Монреаля (SPVM) расследует еще три подозрительных пожара всего через два дня после того, как ею сообщалось о четырех случаях поджогов на острове.

Первое произошло в четверг в 1:30 ночи на бульваре Алексис-Нихон в районе Сен-Лоран.

“Когда пожарные прибыли на место, они обнаружили три горящих автомобиля и четвертый автомобиль, который вот-вот должен был загореться, а также часть воспламененного жилого дома”, – объясняет Жан-Пьер Брабант, представитель полиции Монреаля.

Чуть более часа спустя, в 2:40 ночи, полиция Монреаля получила звонок в службу 911 о пожаре на Ганновер-роуд недалеко от бульвара Грэм на Мон-Ройял.

“Когда полиция прибыла на место, пожарные обнаружили разбитое окно”, – сказал Брабант. “Внутри дома был обнаружен предмет с зажигательной смесью. Внутри дома находились люди, но они не пострадали”.

Вскоре после этого, в 3 часа ночи, вспыхнул третий пожар после того, как в окно зала приемов на улице Наций в районе Сен-Лоран было брошено зажигательное устройство.

Материалы были переданы в отдел по расследованию поджогов полиции Монреаля, но никаких арестов произведено не было. Расследование продолжается.