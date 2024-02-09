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Новости Три подозрительных пожара в Монреале, спустя несколько дней после многочисленных случаев поджогов
Пожарные были вызваны на место происшествия чуть ранее 7 часов утра

Три подозрительных пожара в Монреале, спустя несколько дней после многочисленных случаев поджогов

Виктория Христова Фев 9, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 29 Просмотров

Полиция Монреаля (SPVM) расследует еще три подозрительных пожара всего через два дня после того, как ею сообщалось о четырех случаях поджогов на острове.

 

Первое произошло в четверг в 1:30 ночи на бульваре Алексис-Нихон в районе Сен-Лоран.

“Когда пожарные прибыли на место, они обнаружили три горящих автомобиля и четвертый автомобиль, который вот-вот должен был загореться, а также часть воспламененного жилого дома”, – объясняет Жан-Пьер Брабант, представитель полиции Монреаля.

Чуть более часа спустя, в 2:40 ночи, полиция Монреаля получила звонок в службу 911 о пожаре на Ганновер-роуд недалеко от бульвара Грэм на Мон-Ройял.

“Когда полиция прибыла на место, пожарные обнаружили разбитое окно”, – сказал Брабант. “Внутри дома был обнаружен предмет с зажигательной смесью. Внутри дома находились люди, но они не пострадали”.

Вскоре после этого, в 3 часа ночи, вспыхнул третий пожар после того, как в окно зала приемов на улице Наций в районе Сен-Лоран было брошено зажигательное устройство.

Материалы были переданы в отдел по расследованию поджогов полиции Монреаля, но никаких арестов произведено не было. Расследование продолжается.

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